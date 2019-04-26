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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nda, belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması" yapılmasını hedef olarak koyulduğunu ifade etti.
AA'nın haberine göre; araştırmanın nisan ayında gerçekleştirileceğinin duyurusunu yaptıklarını anımsatan Selçuk, " MEB olarak nisan ayında 81 ilde 4, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili ilk öğrenci başarı izleme araştırmasını tamamladık" bilgisini verdi.
Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen öğrenci başarı izleme araştırmasına yönelik çalışmaların taahhüt edildiği gibi tamamlandığını ve bu ay içinde ilk izleme araştırmasını yaptıklarını söyledi.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu araştırmayı yapabilmek için aylardır yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "Bu kapsamda, illerde ölçme değerlendirme merkezlerinde bu araştırmaların yapılması ile ilgili eğitimler düzenlendi. Soruların hazırlanması aşamasında illerle ortak çalışmalar yürütüldü. Soruların pilot uygulamaları gerçekleştirildi. Araştırmayı 81 ilimizde 4, 7 ve 10. sınıf düzeyinde gerçekleştirdik ve tamamladık. 4. ve 7. sınıflara yönelik araştırmadan farklı olarak 10. sınıf düzeyinde yapılan araştırmada öğrencilere açık uçlu sorular da yöneltildi.
Araştırma, 2 bin 865 okulda ve yaklaşık 350 bin öğrenciyi kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. İlk defa 81 ilin tamamında bu kapsamda bir izleme araştırması gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları ile ilgili detaylı raporları arkadaşlarımız hazırlayacaklar. Elde edilen bulgulara göre bu okullarımıza yönelik iyileştirici tedbirlerimizi alacağız."
81 iLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ KURULDU
Selçuk, 81 ilde kurulumunu tamamladıkları Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin bu araştırmaların düzenli ve sürekli bir şekilde gerçekleştirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İzleme araştırmalarının kapsamını ve çeşitliliğini 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerimiz üzerinden sürekli artıracağız. Bu merkezlerle hareket kabiliyetimiz arttı. Böylece okullarımızda her alanda sürekli iyileştirme kültürünü güçlendireceğiz. Bakanlık olarak okullarımızı bu konuda sürekli destekleyeceğiz" diye konuştu.
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