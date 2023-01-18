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MEB yarıyıl tatilinde ilk kez "kış okulları"nı hayata geçiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda ücretsiz kurslar için hazırlıklarını tamamladı

MEB yarıyıl tatilinde ilk kez
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AA

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 20 Ocak'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan "yaz okulları", velilerden gelen yoğun talep üzerine Bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kursları açma kararı aldı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

ÖĞRENCİLER İKİ HAFTADA TOPLAM 40 SAAT KURS ALABİLECEK

Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenecek 5 grupta etkinlik yapılacak. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek.

Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabilecek.

Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

YARIYIL TATİLİNE ÖZEL DİJİTAL MATERYALLER HAZIR

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yarıyıl tatilinde açılacak İngilizce ve matematik kursları için dijital ortamda yayımlanmak üzere öğrenci etkinlik materyalleri de hazırlandı.

İlköğretim düzeyinde 4. sınıftan 8. sınıfa kadar matematik ve İngilizce derslerine ait taslak çerçeve programı oluşturuldu.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. Matematik dersleri için "Matematik ile Eğlenceli Kış", İngilizce dersleri için "Winter Fun with English" olmak üzere dijital ortamdaki 2 yeni dergi hazırlandı.

Ayrıca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kademedeki öğrencilere yönelik güncel bilgilerin, eğlenceli etkileşimli içeriklerin yer aldığı 3 ayrı Bilim Sanat Dergisi de dijital ortamda ilk kez hazırlandı.

Bakanlık, yeni dijital eğitim materyallerini, karnelerin verileceği 20 Ocak Cuma itibarıyla resmi internet sitesinden tüm öğrencilerin kullanımına sunacak.

Kurslarda kullanılacak materyaller, her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı.

Bakanlık ayrıca ilköğretim düzeyinde öğrencilerin hem matematik hem de İngilizce kurslarında çok yönlü gelişimlerinin sağlanması amacıyla videolar ve etkileşimli içerikler hazırladı.

Bilgi ve becerilerin aktif kullanımını içeren etkinliklere de yer verilen programda, öğrencilerin bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanmaları hedeflendi.

LİSELERDE ŞİFRE BİLİM VE VERİ ANALİZİ ETKİNLİKLERİ

MEB, yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı. Programda, öğrencilerin şifre bilimden veri analizine, geometri dünyasının keşfinden küresel problemler karşısında çözüm yolları üretebilecekleri etkinliklere kadar çeşitli alanlara yer verildi.

Bu kapsamda kurslarda öğrenciler, şifre biliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak. "Verilerin serüveni" başlıklı etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi toplayıp analiz edecekleri ve çıkarımda bulunacakları içerikler hazırlandı.

MEB'in yenilikçi yaklaşımıyla gerçekleştirilecek matematik programı ile öğrencilerin matematiğin gerçek yaşamda nasıl kullanıldığının detaylarına ulaşması ve kendi projelerini oluşturması bekleniyor.

Yeni hazırlanan programa uygun şekilde öğretmen el rehberleri de hazırladı.

Bakanlık ayrıca kurslarda uygulanacak yeni matematik dersi programının uygulanması için yeni materyalleri internet sitesinden yayımladı.

BİLSEM'LERDE 55 FARKLI ATÖLYE KURULACAK

BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. Bu kurs programında öğrenciler, 16 saatlik atölye programlarından yararlanabilecek.

Bu kapsamda, robotik, yapay zeka, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, bilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.

Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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