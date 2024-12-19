YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN SEÇME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmen ve/veya üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilecekler için 2914 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışıyor olmak; okutman olarak görevlendirilecekler için ise 2914 sayılı Kanun kapsamında veya Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak, *(Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç)

c) Belirlenen alanlarda doktora veya yüksek lisans seviyesinde mezuniyeti bulunmak

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

g) Son 10 yılda, kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

ğ) Kılavuzun Genel Esaslar başlıklı 1’inci maddesinin (ı) fıkrasında belirtilen mezuniyet ve yabancı dil şartlarını taşıyor olmak,

h) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak,

ı) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yapılan sınavlarda başarılı olup okutman görevlendirme sırasında bekliyor olmamak,

i) Belirlenen yabancı dil yeterliliğine sahip olmak (YDS ve YÖKDİL veya buna denk sayılan ÖSYM Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan en az 50 (elli) puan seviyesinde belge)

j) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

k) Yurt dışında görevlendirileceği alanda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.