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Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı, Contact Center World (Dünya Çağrı Merkezi) tarafından düzenlenen yarışmada, çağrı merkezleri sektöründe finale kalarak "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde gümüş madalya ile dünya ikincisi oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre MEBİM; Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen Contact Center World Awards 2020 EMEA yarışmasında ikincilik ödülü aldı.

Dünyada yaşanan salgın nedeniyle üç kez ertelenen ve 50'den fazla ülkenin katıldığı yarışma, 29 Ekim'de tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

- "Dünyada belki de ilk ve tek ülkeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapay zeka sistemlerine sahip robotlarla güçlendirilen iletişim merkezinin dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü almış olmasının ve Türkiye'yi bu alanda da başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin akademik içerikleri yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülke arasında yer aldığını ifade eden Selçuk, MEBİM 444 0 632 çağrı merkezinin salgın süreci boyuncu psikodestek hattı olarak da hizmet verdiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, "Biz Bakanlık olarak Kovid-19 travmasına karşı psikososyal destek için 81 ilimizde rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımızla birlikte Psikososyal Destek Hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğunda '444 0 632' numaralı çağrı merkezimizi arayarak uzmanlarımızdan 7/24 destek alabiliyor. Çağrı merkezi üzerinden böyle bir desteği sunabilen dünyada belki de ilk ve tek ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin en iyileri buluşuyor

Contact Center World organizasyonu, dünya çağrı merkezleri sektöründe, her yıl çeşitli kategorileri kapsayan yarışmalar gerçekleştiriyor ve bu yarışmalar aracılığıyla uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin en iyilerini buluşturuyor.

İki aşamalı bir süreçte değerlendirilen yarışmanın ilk aşaması Amerika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenleniyor.

Finalistlerin seçimi, tüm dünya ülkelerinden seçilmiş olan sektör profesyonellerinden oluşan jüriler tarafından yapılıyor.

Değerlendirmeler, hizmetlerin detaylarını içeren soru-cevap formları, operasyonel KPI'ların ve iletişim merkezlerini özelleştiren detayların yazılı sunumu sonrası titizlikle incelenerek gerçekleştiriliyor.

Tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla katılımcı tüm ülkeler, kendi ülkelerinden olmayan jüriler tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor.

MEBİM, eğitimde fırsat adaleti anlayışı doğrultusunda öğrenci, veli, öğretmen ve vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş ve öneriler hakkındaki başvuruları etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla hizmet veriyor.