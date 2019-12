Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Buna göre, Milli Mücadele ile TBMM’nin 100 yıllık tarihsel gelişiminin uluslararası alanda akademisyenlerle birlikte ele alınacağı konferanslar, toplantılar ve ayrıca uluslararası sempozyumlar zinciri hazırlanacak. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler, pek çok il merkezinde 2020 boyunca devam edecek.

100 KISA FİLM

Cumhuriyetin Kabulü, Anayasa değişiklikleri, darbeler, ulusal ve uluslararası kriz. Konularının ele alınacağı yakın tarih belgeselleri hazırlanacak. TBMM tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeler ortalama 3 dakikalık 100 kısa filmle anlatılacak. Hazırlanacak kısa filmlerde anlatılan döneme şahit olmuş kişiler ile yapılacak röportajlar ve orijinal belgelere de yer verilecek.

ÖZEL BELGESELLER

TBMM’nin, kuruluşundan bu güne kadar, pek kimsenin bilmediği, içeriğinden ve tarihsel gelişiminden haberdar olmadığı çok farklı özellikleri ön plana çıkaran belgeseller yapılacak. TBMM’nin fiziki yapıları, içindeki eserler, kütüphanesindeki tarihi önemdeki belgeler, genel kuruldaki tarihi konuşmaların ve anların perde arkasında neler yaşandığı gibi konuların ele alınacağı 15 dakikalık belgesellere konu edilecek.

ÜNLÜLER MECLİS TARİHİNİ ANLATACAK

Kamuoyunun yakından tanıdığı bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından insanlar, 23 Nisan 2020’ye kadar milli mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa anlatımlarla kamuoyuna aktaracak. Her anlatım giriş ve çıkış spotlarıyla birlikte yaklaşık 30 saniye sürecek.1 Ocak 2020 ila 23 Nisan 2020 arasında toplam 115 isim kampanyada yer alacak, hazırlanan filmler TBMM’nin sosyal medya mecraları üzerinden her sabah 07.00’de yayına açılacak.

KISA FİLM YARIŞMASI

Gençlik ve Milli İrade konulu ve üniversite gençliğinin katılacağı kısa film yarışması. Festivalin film seçkileri çağrı şeklinde yapılacak ve festival galasında dereceye girenlere ödül verilecek. En beğenilen 5 film için TBMM tarafından yayın mecraları oluşturulacak.

KAMU SPOTLARI

2020 boyunca hazırlanacak her biri yaklaşık 40 saniyelik 12 adet kamu spotu, her ay bir tanesinin medyaya servis edilmesiyle etkin biçimde değerlendirilecek.12 kamu spotunun içerikleri ve mesajları milli irade ana vurgusu üzerinde şekillenecek. Kamu spotları her ay seçilecek anlamlı bir günde paylaşıma açılacak.

FOTOĞRAFLARLA MİLLİ İRADE SERGİSİ

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi ilgili fakülte ve bölümleri bünyesinde dönemin arşivlerinden seçilecek fotoğraflarla hazırlanacak sergi çalışması. Bu çalışma Osmanlı Arşivleri, Türk Tarih Kurumu Arşivleri, TBMM Arşivi ve Devlet Arşivleri Başkanlığı ile koordine olarak hazırlanacak. Sergi 15 ilde gerçekleştirilecek.

100 YILIN 100 ALMANAĞI

TBMM’nin 100 yıllık tarihi boyunca her yıl yaşanan önemli gelişmelerin içeriğinde yer alacağı 100 ciltlik bir almanak hazırlanacak. Almanak sınırlı sayıda basılacak, ancak dijital ortamda herkes tarafından temin edilebilecek. YÖK ve üniversitelerle sağlanan işbirliğiyle TBMM’nin 100. Yılını esas alan özel sayıların çıkarılması koordine edilecek.

ÇOCUK PARLAMENTERLER

23 Nisan 1920 günü gerçekleşen Meclis açılışı, tiyatro sanatçıları eliyle canlandırılarak o günün atmosferi kamuoyuna yansıtılacak. Her yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye’ye gelen çocuklar arasından, önceden yapılacak yazışmalarla seçilecek “çocuk parlamenterler”, TBMM Genel Kurulu’nda özel bir oturumla bir araya gelecek.

THY 100. YIL UÇUŞLARI

Türk Hava Yolları tarafından giydirilecek 1 uçakla, Türkiye’nin dört bir yanına “100. Yıl Uçuşları” düzenlenecek. PTT Genel Müdürlüğü’nün 100. Yıla özel pullar basması tasarlanacak. 100. Yıl kapsamında Darphane Genel Müdürlüğü eliyle özel altın hatıra para hazırlanacak.