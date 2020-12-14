DHA

Meclis Başkanı Şentop, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'u makamında kabul etti. Mart ayında göreve başlayan Croitor'un, Türkiye'ye büyükelçi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Gagauz bir soydaşımızın bu göreve atanması bizleri ayrıca sevindirmiştir" diye konuştu.

Moldova ile ilişkilerin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Şentop, "Parlamentolarımız arasındaki temaslar, ülkelerimiz ve kardeş halklarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine çok değerli katkılar sağlamaktadır" dedi.

'TİKA ARACILIĞI İLE ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLIYORUZ'

Türkiye'nin Moldova ile ilişkilerinde Gagauz Yeri ve soydaşlarının bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Gagauz soydaşlarımızın refahı ve kültürel kimliklerini özgürce yaşayabilmesi, Moldova ile ilişkilerimizin ana gündem maddelerindendir. Biz güçlü bir Moldova'da güçlü bir Gagauz Yeri görmek istediğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Gagauz soydaşlarımızın kalkınması için özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığı ile önemli destekler sağlıyoruz. TİKA bugüne kadar Moldova genelinde 40 milyon dolar değerinde 400 proje gerçekleştirmiştir. Gagauz Yeri'nin özerklik statüsüne işlerlik kazandırılmasına yönelik yasa değişikliği çalışmalarını yakından izliyoruz. 27 Ağustos'ta Dışişleri Bakanımızın ziyareti ile resmi açılışı yapan Komrat Başkonsolosluğumuz da Gagauz Yeri ile ülkemiz arasındaki bağları daha da güçlendirecektir."

' FETÖ SADECE TÜKİYE'YE DEĞİL KÖK SALDIĞI ÜLKELERE DE TEHDİT'

Moldova'da FETÖ iltisaklı 'Orizont' isminde 5 okul bulunduğunu ve bunlardan birinin de Gagauz Özerk Yeri'ndeki Çadır Lunga şehrinde olduğunu belirten Şentop, "FETÖ ile iltisaklı okullarda görevli olan 7 kişinin 6 Eylül 2018 tarihinde ülkemize iadesi konusundaki desteğinizden memnuniyet duyduk. FETÖ ile mücadelemiz konusunda da desteğinizin devamını bekliyoruz. Özellikle FETÖ iltisaklı 5 okulun Maarif Vakfımıza devrini ve yöneticilerinin ülkemize iadesi bekliyoruz. FETÖ sadece Türkiye için değil, bahse konu okullar aracılığı ile yaymakta olduğu fikirler ve sahip olduğu okullar aracılığıyla elde ettiği gelirler ile kök saldığı ülkelere de tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2016 yılı Kasım ayında yürürlüğe girmesinden bu yana ikili ticarette hissedilir artışlar kaydedildiğini ve pandemi koşullarına rağmen 2020 ekim ayı itibarıyla ikili ticaret hacminin 402 milyon ABD dolarına ulaştığını kaydeden Meclis Başkanı Şentop, hedefin iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar ABD doları seviyesine ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Moldova Büyükelçisi Croitor da Meclis Başkanı Şentop'a teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.