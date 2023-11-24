Torba yasa Meclis'e sunuldu: 2. yeni torba yasa çıktı mı ve maddeleri nelerdir?
Torba yasa içeriği ve maddeleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 80 maddelik yeni torba yasa AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. 2. torba yasada faizsiz evlilik kredisi, memur ve emekli maaş zammı, taşerona kadro ve ev hanımlarına emeklilik gibi ekonomik konuların yer alması bekleniyor. Torba yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da yasalaşarak yürürlüğe gireceği ön görülüyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Torba yasa maddeleri ve içeriğinin detayları belirginleşiyor. Ekonomiye ilişkin içeriğin ağır bastığı yeni torba yasanın 80 madde olması bekleniyor. Peki, 2. Yeni torba yasada neler var ve ne zaman çıkacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler haberimizin devamında...
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
AK Parti 80 maddelik torba yasayı Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanı Güler; "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu. Torba yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecek.
YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER OLACAK?
Ekonomik konuların üzerinde durulacağı torba yasanın içeriği henüz netlik kazanmadı. Fakat yeni torba yasa maddeleri arasında; memur ve emekli maaş zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro, konutların turizm amaçlı kiralanması, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların yer alması bekleniyor.
MECLİS'İN İLK GÜNDEMİ EMEKLİ ZAMMI
Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti. Yıldırım'ın açıklamasına da bakıldığında Meclis'in ilk gündem maddesinin emekli maaş zammı olması bekleniyor. Yeni torba yasa maddelerinin TBMM Başkanlığı'na sunulması ön görülüyor.
TAŞERONA KADRODA SON DURUM
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti. Bakan Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer vermişti.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ
Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. Aile ve Gençlik Bankası tarafından 150 bin TL evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunulacak.
KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI
Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunludur. Ayrıca, Bakanlıkça nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılır. İzin belgesi vermeye Bakanlık yetkilidir.
YENİ EMEKLİ ZAMMI NASIL OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinden satır başları;
Emekli aylıklarına nasıl bir zam yapılacağı henüz belli değil. Kademeli olarak seyyanen ve yüzdelik zammı içeren bir düzenleme olabilir.
Ancak, özellikle 2021 yılından sonra hızla artan enflasyon ve buna bağlı olarak emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin daha çok alt sınır aylığının yükseltilmesi suretiyle yapılması nedeniyle emekli aylıkları ile ödenen primler arasındaki bağ ortadan kalktı. Yüksek kazanç üzerinden prim yatırarak uzun süre çalışan kişi ile asgari ücret üzerinden prim yatırıp asgari prim günüyle emekli olanların aylıkları arasında fark kayboldu. Emekli aylıklarında kalıcı bir iyileştirme yapılabilmesi için aylık bağlama sisteminin tümüyle gözden geçirilmesi, külfet – nimet dengesini kuracak, uzun süre ve yüksek prim ödeyerek çalışmayı ödüllendirecek bir sistemin kurgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir.
EMEKLİYE ZAM NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna emekliye zamla ilgili açıklamanın ilk Kabine Toplantısı sonrasında yapılacağını açıkladı. Ancak, Erdoğan’ın konuşmasında "bu yıl sonuna doğru" ifadesini kullanması nedeniyle emekliye refah zammının ocak ayından itibaren uygulanması bekleniyor.
MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?
Hatırlanacağı gibi memur maaşlarıyla ilgili toplu sözleşme oranı geçtiğimiz aylarda netleşmişti. Buna göre memur maaşlarına yıl sonunda enflasyon artış oranına ek olarak yüzde 15 oranında zam yapılacak. OVP'teki tahmin doğru çıkar yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gelirse 6 aylık artış oranının yüzde 37 civarında olması bekleniyor. Bu veriler ışığında refah payı eklenmemesi halinde memur maaşlarına yüzde 45 yüzde yüzde 50 oranları arasında zam yapılması bekleniyor. Bununla birlikte şuan için memur maaşlarında ek zam ile ilgili resmi bir açıklama gündemde yer almıyor.