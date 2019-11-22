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Meclis kantininde sahte bal satıldığı iddialarıyla ilgili TBMM'den açıklama

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un düzenlediği basın toplantısı sonrasında, S.S. Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından basın toplantısında gündeme getirilen ballar raflardan toplatılmış ve satıştan çekilmiştir" denildi.

sahte bal

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 'Meclis kantininde sahte bal satıldığı" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. TBMM yerleşkesi içerisinde TBMM Başkanlığı tarafından işletilen bir kantin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili Yokuş'un basın açıklamasında bahsi geçen 'meclis kantini', TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda faaliyet göstermekte ve S.S. Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından işletilmektedir. Adı geçen kooperatif, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sermaye ortaklığı olup; 1136 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede basın açıklamasına konu olan balın satıldığı işletme, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın hiyerarşik yapısına dahil bir birim olmayıp, özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösteren, alıcılara arz edilecek ürünleri piyasa şartlarına göre belirleyip alım satımını yapan bir satış mağazası niteliğindedir. Bununla birlikte İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 21 Kasım 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısı sonrasında, S.S. Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından basın toplantısında gündeme getirilen ballar raflardan toplatılmış ve satıştan çekilmiştir. Ayrıca balların satıldığı işletmenin TBMM yerleşkesi içerisinde faaliyet göstermesi sebebiyle, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un talimatı ile iddiaya konu ballardan tutanakla numune satın alınmış ve analiz yapılmak üzere Ankara İl Tarım Müdürlüğü'ne iletilerek, kontrol elemanlarına teslim edilmiştir. Yaptırılacak analiz doğrultusunda ortaya çıkacak sonuç, kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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