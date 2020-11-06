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Meclis, kişilik haklarına, çocukların gelişimine zarar verici internet kullanımını önlenmek için çalışacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Gerçek hayatta ayıp, suç olan bir konu, dijital mecrada da suçtur ve ayıptır. Bu anlamda hukuka uygun bir biçimde davranmak hem sanal hem gerçek alemde çok önemlidir." dedi.

Meclis, kişilik haklarına, çocukların gelişimine zarar verici internet kullanımını önlenmek için çalışacak
AA

TBMM'nin yeni kurulan ihtisas komisyonu olan Dijital Mecralar Komisyonu, önceki gün gerçekleşen ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yaptı. Komisyon başkanlığına Yayman seçilirken, komisyon başkanvekilliğine AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, komisyon sözcülüğüne AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, komisyon katip üyeliğine de MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef getirildi.

17 üyeli komisyon, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi için çalışacak. Komisyon, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunacak. Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izleyecek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunacak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunacak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapacak.

- "Her alandaki dijitalleşme hayatın içine girdi"

Komisyon Başkanı Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli komisyonlarından birisinin TBMM çatısı altında kurulduğunu belirtti. İktidar ve muhalefet arasında bu konuda bir uzlaşı bulunduğuna işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"Dünyada dijital dönüşümler, yapay zeka ve sosyal medyanın önem kazanmasıyla beraber bu anlamda her alandaki dijitalleşme hayatın içine girdi. Batıda bunun örneklerini görüyoruz. Dijitalleşme sürecinde bir komisyonun kurulması geç kalınmış bir uygulamaydı. Bunun da TBMM çatısı altında olmasını çok önemsiyorum. Bizim komisyonumuz, iktidar muhalefet işbirliğiyle Türkiye'deki nefret suçlarının önlenmesini, çocuğa, kadına şiddetin engellenmesini, nefret suçlarının önüne geçilmesini, terör suçlarına karşı bir duyarlılık oluşmasını sağlamayı amaçlıyor. Bunlarla beraber temel insan haklarının, hürriyetlerinin korunması konusunda görev ve sorumlulukları var komisyonun."

Dijital mecralardan önce dijital demokrasi konusunun gündeme geldiğini ifade eden Yayman, bugün gelinen noktada bir duyarlılığın oluşmasını önemsediğini vurguladı. Yayman, "Gerçek hayatta ayıp, suç olan bir konu, dijital mecrada da suçtur ve ayıptır. Bu anlamda hukuka uygun bir biçimde davranmak hem sanal hem gerçek alemde çok önemlidir." diye konuştu.

- "Muhatap atamaktan kaçınması doğru değil"

Yayman, Türkiye'de yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok'un da aralarında bulunduğu sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesilmesini de değerlendirdi. Sosyal medya düzenlemesinde bu konunun kesin hükme alındığını anımsatan Yayman, şunları kaydetti:

"Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok'un da aralarında bulunduğu sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de temsilci bulundurmaktan, bir muhatap atamaktan kaçınması doğru değil. En son Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bunlara cezalar uygulandı. Bu cezalar birinci aşama. Daha sonra yeni cezaların gündeme gelmesi ve en son bant yavaşlatma faaliyeti dahil bu tür süreçler olabilecek. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz."

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