Meclis komisyonunda teğmen gerilimi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri protestolarla başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, sıralarına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tokalaşmak üzere CHP sıralarına geldiği sırada CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkın. Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz." dedi.

Güler ise ""Atatürk'ün askeri olmak suç değil. Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin." diye karşılık verdi. REKLAM Bir süre gerginliğin yaşandığı komisyon toplantısı Bakan Güler'in sunumuyla devam ediyor. Bakan Güler'in sunumundan öne çıkanlar şöyle; "KUZEY IRAK'TA KİLİT KAPANMIŞTIR" "En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Kuzey Irak'ta Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.