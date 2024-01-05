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        Haberler Gündem Meclis ne zaman açılacak? 2024 Ocak TBMM açılışı tarihi ile Meclis tatilde mi, hangi gün toplanacak?

        Meclis ne zaman açılacak? Çalışmalarına ara veren TBMM ne zaman toplanacak?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2023 yılı çalışmalarının tamamlamasının ardından çalışmalarına ara verdi. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından Meclis mesaisine ara verdi. Vatandaşların gözleri "Meclis ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 TBMM (Meclis) açılış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:59
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz yılın çalışmalarını tamamlamasının ardından mesaisine ara verdi. Torba yasa, yargı paketi gibi maddelerle toplanması beklenen Meclis'in açılış tarihi belli oldu. Peki, TBMM ne zaman açılacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        2024 MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ocak 2024 tarihinde açılarak çalışmalarına devam edecek.

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        YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİ

        2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

        Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte görüşüleceği ön görülüyor.

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        Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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