Meclis ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Meclis 2023 yılı çalışmalarının tamamlaması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından çalışmalarına ara vermişti. Peki, Meclis ne zaman açılacak? sorusuna çevrildi. İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelmeye devam edecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis ne zaman açılacak, TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek?" sorusunun yanıtı...
2024 MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ocak 2024 tarihinde açılarak çalışmalarına devam edecek.
YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİ
2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte görüşüleceği ön görülüyor.
Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.