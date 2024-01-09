Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'nin açılacağı tarih nedir? TBMM şu anda neden kapalı?

Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'nin açılacağı tarih nedir? TBMM şu anda neden kapalı?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı konusu gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla girmemizle beraber bu sene Meclis'in ana konuları da merak ediliyor. Meclis'in açılmasıyla beklenen birçok konu masaya yatırılacak. Peki, 2024 Meclis ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...