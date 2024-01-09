Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yılbaşı nedeniyle tatile girmişti. Şimdi gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrildi. Meclis'in açılmasıyla Torba Yasa ve Yargı Paketi gibi konuların gündeme alınması bekleniyor. Peki, 2024 Meclis ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı konusu gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla girmemizle beraber bu sene Meclis'in ana konuları da merak ediliyor. Meclis'in açılmasıyla beklenen birçok konu masaya yatırılacak. Peki, 2024 Meclis ne zaman açılıyor? İşte, detaylar...
2024 MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 16 Ocak 2024 tarihinde açılarak çalışmalarına devam edecek.
YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİ NE OLACAK?
2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte görüşüleceği ön görülüyor.
Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.