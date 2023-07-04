Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil tarihi araştırmaları hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında meclise girmesi beklenilen memur maaşları düzenlemesinin TBMM tatile girmeden hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Işıkan'ın açıklamasının ardından "Meclis tatile girdi mi, ne zaman tatile girecek ve TBMM ne zaman kapanacak?" araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca vatandaşın gözü emekli ve memur zammı için TBMM'ye çevrildi. İşte TBMM tatil tarihi...