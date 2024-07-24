Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelmeye devam edecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis ne zaman tatile girecek, TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek?" sorusunun cevabı...