Meclis'te koronavirüs şartlarında 358 saat bütçe mesaisi

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 21 Ekim'de başladı.

27 Kasım'a kadar süren görüşmelerde 205 saat çalışma yürütülen komisyonda 2021 yılı bütçesi üzerinde 202 milletvekili konuştu, yaklaşık 1200 civarında konuşma yapıldı.

Komisyondaki yoğun çalışmanın ardından bütçe, 7 Aralık'ta Genel Kurula geldi.

Hafta sonu dahil 12 gün boyunca çalışmalarını sürdüren Genel Kurul, 127'si üniversite olmak üzere 223 kamu idaresinin bütçelerinin görüşmelerini dün gece geç saatlerde tamamladı. Bu süreçte 77 oturumda toplam 153 saatlik çalışma yürütüldü.

Bütçenin komisyon ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde 4 bin 620 sayfa tutanak tutuldu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2021 yılı bütçesi, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

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Genel Kurulun yoğun bütçe sürecinde ülke genelinde alınan yeni kısıtlayıcı tedbirler de dikkate alınarak ilave tedbirler uygulamaya koyuldu.

Birleşimlere sıklıkla ara verilerek salon sık sık havalandırıldı. Genel Kurul Salonu'yla kulisler her hafta düzenli dezenfekte edildi.

Genel Kurul Salonu'na giriş ve çıkışlar ile kulislerdeki istirahatlerde fiziki mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarı yapıldı. Genel Kurulun çalıştığı günlerde ziyaretçi yasağı uygulamasından taviz verilmedi.

Kulislerde su dışında diğer tüm ikramlar kaldırıldı, sandviç, meyve ve tatlı satılan büfelerle çay ocakları kapatıldı. Milletvekillerine kendi odalarına ve katlara konulan çay ve kahve makineleriyle ikram hizmeti sağlandı.

Milletvekilleri dahil özellikle Genel Kurul, grup ve komisyon toplantılarına katılan personele her pazartesi günü test yaptırıldı.