AA

Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi- Bombanın atıldığı ilk yere karanfil bırakılması- İstiklal Marşının okunması- Mustafa Şentop'un şehit aileleriyle fotoğraf çektirmesi

Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı- TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "15 Temmuz 2016'da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz 2016'da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası." dedi.FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için Meclis bahçesine yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı. Törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve törene katılan protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis'e ilk bombanın düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.TBMM Başkanı Şentop, önemli bir açılış için bir araya geldiklerini belirterek "15 Temmuz 2016'da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası. Kanaatimce Türkiye'deki darbeler silsilesinin de sona erdiğini gösteren bir nokta olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.Bütün bu darbeler döneminde TBMM'nin hedef alınmadığını, bombalanmadığını anımsatan Şentop, 15 Temmuz'un aynı zamanda milletin anayasal düzene, TBMM'ye, kendi iradesine ve egemenlik hakkına sahip çıktığı, canı pahasına bunun arkasında duracağını gösterdiği bir gün olduğunu söyledi.FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Meclis'e üç bomba atıldığını ve bunlardan birisinin de anıtın bulunduğu alan olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:"Biz de bunun unutulmaması, sürekli hafızalarda canlılığını koruması, milletimizin vermiş olduğu mücadelenin büyüklüğünü hatırlamak için buraya abidevi bir eser olarak mütevazı ama anlamı büyük bir eser olarak bu gördüğünüz anıtı arkadaşlarımızla beraber yaptık. Bu anıtın hemen üst tarafında TBMM'nin temsil eden sembolü ve onun ışıklarının etrafa yayıldığını gösteren bir ifade var. Anıtın diğer üç yüzünde ise 15 Temmuz gecesi hain darbe teşebbüsü karşısında direnen ve şehit olan bütün vatan evlatlarının isimleri yer alıyor. Onun etrafında da şehitlikle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler işlenmiş durumdadır. Az önce çiçek bıraktığımız yer ise bombanın düşmüş olduğu kısımdır. Onun üzeri camekanla kapatılmış durumda. Etrafında da bu tür törenlerle ilgili alan var."Açılış için bugünü tercih etmelerinin iki sebebinin bulunduğunu, birinin de 12 Mart 1971 Muhtırası'nın 49. yılı olması olduğunu ifade eden Şentop, şunları söyledi:"Aslında 15 Temmuz'daki darbenin de biraz ipuçlarını veren bir şey. O tarihlerde de TBMM'nin üzerinden TSK'ye ait uçakların alçak uçuş yaptığı, bu şekilde Meclis'teki bazı oylamaları, seçimleri etkilemeye cüret ettikleri, teşebbüs ettikleri görülüyor. Tabii o zaman Meclis kapatılmamış fakat Meclis'te büyük çoğunluğa sahip bir hükümet o zaman ayrılmak zorunda kalmış ancak TBMM'de farklı siyasi görüşten siyasi partiler o darbe karşısında birlikte hareket etmişler. Her ne kadar iki yıla yakın bir süre darbe dönemi devam etmiş olsa da Meclis'teki siyasi partilerin birlikte hareketi ile darbecilerin ulaşmak istedikleri maksatlara ulaşmaları engellenmiş, cumhurbaşkanı olarak seçtirmek istedikleri bir kişinin seçilmesine destek vermemiş. Bütün siyasi partilerimiz bir araya gelerek ortak bir tavır koyabilmişler."Bugünün bir diğer öneminin ise İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı olması olduğunu dile getiren Şentop, "İnşallah önümüzdeki yıl 100. yılını idrak edeceğiz. O zaman daha kapsamlı toplantılar, faaliyetler yapacağız. İstiklal Marşı'nın kabulünün çok özel bir anlamı var. İstiklal Marşı'nın kabulü aslında bizim İstiklal Mücadelemizin TBMM tarafından tamamlandığı ve başarıldığına dair bir taraftan da Meclis'in bir kanaatini ortaya koyuyor. Biz İstiklal Marşı'nı kabul ederek artık İstiklal Mücadelemizi başarıyla tamamladık şeklinde Meclis tarafından bir karar, kanaat ortaya konulmuş oluyor." dedi.Büyük şair ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı yazarken milletin İstiklal Mücadelesiyle ilgili heyecanını, hedeflerini ve bu mücadelenin kendi medeniyetimiz, kültürümüz, dünya görüşümüz içerisindeki temellerini ortaya koyduğunu belirten Şentop, "Bunu o kadar güzel bir milli manifesto olarak ilan ediyor ki malumunuz Meclis'te milletvekili merhum Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından okunduğunda bütün milletvekilleri tarafından da ayakta alkışlanarak kabul ediliyor." diye konuştu.İstiklal Marşı'nın her zaman temel referans kaynakları olduğuna ve Anayasa'da da değişmez maddeler arasında bulunduğuna işaret eden Şentop, şunları kaydetti:"Tabiri caizse Anayasa'nın tam anlamıyla gerçek ideolojisi İstiklal Marşı'mızda mevcuttur, saklıdır. Başlarken 15 Temmuz, 12 Mart 1971 darbesi gibi üzücü bir olayla başladım ama bütün bunları aşabilecek bize gücü, milletimize bu dirayeti, heyecanı veren İstiklal Marşı'mızın da 99. yılı münasebetiyle bugünü seçmiş olduk. İnşallah hep beraber farklı görüşlerden, farklı yaşam tarzlarından insanlar olarak ama her zaman hür ve bağımsız olarak bu topraklarda yaşayacağız. İstiklal Marşı'mız bizim bu anlamda hayat felsefemiz, yol göstericimiz. Bu anıtın, hem kötü hatıraları hem de geleceğe yönelik olarak iddialarımızı hatırlamamız için kalıcı bir vesile olacağına inanıyorum."Törene Şentop'un yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcileri, TBMM personeli ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.