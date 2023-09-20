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        Haberler Gündem Gözler o tarihte! Meclis yeni dönem ne zaman açılıyor? 2023 Meclis açılış tarihi ne?

        Gözler o tarihte! Meclis ne zaman açılacak?

        Seçimlerin ardından yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Meclis açılış tarihi ise gündemdeki yerini aldı. 28. dönemin ilk yasama yılı tamamlanırken gözler "Meclis ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:50
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelmeye devam edecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte Meclis ne zaman açılacak, TBMM tatili ne zaman ve hangi tarihte bitecek? sorusunun cevabı...

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        MECLİS 16 TEMMUZ'DA TATİLE GİRDİ

        Türkiye Genel Seçimlerinin ardından yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan TBMM 16 Temmuz itibarıyla tatile girmişti.

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        MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2023 tarihinde yeniden açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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