Mecliste Bilişim Komisyonu kurulması planlanıyor

AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 18 ihtisas komisyonunun bulunduğu Mecliste "Bilişim Komisyonu" adı altında yeni bir komisyon kurulması öngörülüyor.

Bilişim alanına ilişkin düzenlemelerin görüşüleceği komisyonda, bu alandaki çalışmalar değerlendirilecek.

Her partiden üyenin seçileceği komisyon, gerektiğinde yeni öneriler getirebilecek.

Bilişim, teknoloji, internet gibi konularda genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilecek komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki çalışmalarından yararlanabilecek.

İhtisas komisyonlarında, Meclis Başkanlığınca komisyona havale edilen kanun teklifleri görüşülüyor.

- Komisyonun kurulması

TBMM'de ihtisas komisyonu kurulabilmesi için Meclis Başkanlığına içtüzük değişikliği teklifi verilmesi gerekiyor.

Meclis Başkanlığınca Anayasa Komisyonuna havale edilen teklif, Genel Kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra Meclis kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle komisyon kurulmuş olacak.

- Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var

Verilere göre, internet kullanıcı sayısının 62,7 milyon kişiye ulaştığı Türkiye'de, ülke nüfusunun yüzde 75,3'ü internet kullanıyor.

54 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de, internet kullanıcılarının en fazla ziyaret ettiği siteler arasında YouTube 2'nci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ncı, Netflix 16'ncı sırada bulunuyor.

Facebook'u dünya çapında 1,95 milyar kişi, Türkiye'de ise 37 milyon kişi kullanıyor. Türkiye, dünya sıralamasında Facebook'un en fazla kullanıldığı 10'uncu ülke. Twitter dünya çapında 340 milyon kişi tarafından kullanılıyor, Türkiye ise yaklaşık 38 milyon kullanıcı ile dünyada 6'ncı sırada.

Türkiye'de Instagram'ın 38 milyon, Snapchat'in ise 7,7 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Film izleme platformu Netflix'in 2020 Nisan ayı itibarıyla dünyadaki abone sayısı 183 milyon. Türkiye'de ise ücret ödeyen 1,5 milyondan fazla abonenin olduğu tahmin ediliyor.

Dünya genelinde sosyal medyada günde ortalama 2 saat 24 dakika, Türkiye'de ise günlük ortalama 2 saat 51 dakika harcanıyor.