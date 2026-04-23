TBMM’de kabul edildi! Doğum izni uzatıldı mı, annelik izni kaç hafta oldu? Doğum izni ödemesi ne kadar oldu?
Doğum iznine ilişkin düzenlemeler, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Doğum iznini kapsayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulurken, süreç halen komisyon aşamasında değerlendiriliyor. Teklif kapsamında 9 madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Anne ve anne adaylarının yakından takip ettiği düzenlemenin, komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da tümüyle kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, doğum izni uzatıldı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
Doğum izniyle ilgili düzenlemeler kamuoyunda yakından izlenmeyi sürdürüyor. Konuya dair hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulurken, düzenleme kapsamında 9 madde Meclis’in onayından geçti. Anne ve anne adaylarının yakından takip ettiği teklifin, komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul’da oylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamda “Doğum izni süresi 24 hafta oldu mu, kanun teklifi ne zaman yasalaşacak, doğum izni ödemesi ne kadar oldu?” sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar…
DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNDE 9 MADDE MECLİS’TE KABUL EDİLDİ
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve sosyal medya düzenlemeleri ile doğum izinlerine ilişkin değişiklikleri içeren kanun teklifinde 9 madde daha kabul edildi. İşte öne çıkan düzenlemeler haberimizde:
DOĞUM İZNİ UZATILDI
Türkiye’de çalışan anneleri ilgilendiren yeni düzenlemeyle doğum izni sürelerinde önemli bir artışa gidildi. Buna göre işçi ve memur kadınlara tanınan toplam doğum izni 24 haftaya yükseltildi. İzin süresi doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olarak uygulanacak.
Sağlık durumu elverişli olan ve bunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar, isterlerse doğuma kısa bir süre kalıncaya kadar görevlerine devam edebilecek. Öte yandan, bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olanlara da 10 gün izin hakkı tanınması kararlaştırıldı.
EŞ DOĞUM İZNİ 10 GÜNE ÇIKARILDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenlemeye göre, İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle çalışanlara eşlerinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ GENİŞLETİLDİ
Sigortalı kadınlara, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim bildirilmiş olması şartıyla, doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 haftalık sürede çalışamadıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenecek.
ERKEN DOĞUM VE ÇALIŞMA SÜRESİ DÜZENLEMESİ
Erken doğum durumunda, doğum öncesinde kullanılamayan izin süreleri doğum sonrasına eklenecek. Ayrıca, doktor onayıyla çalışmaya devam edilebilecek süre doğuma 3 hafta kalaya kadar değil, 2 hafta kalaya kadar uzatılabilecek.
ASKERİ PERSONELDE DOĞUM İZNİ ARTIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma personelini kapsayan düzenlemeyle, kadın personele verilen doğum sonrası ücretli izin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, toplam doğum izni süresi 24 hafta olacak.
EVLAT EDİNEN VE KORUYUCU AİLELERE İZİN
En fazla 3 yaşındaki bir çocuğu evlat edinen askeri personele, çocuğun tesliminden itibaren 8 hafta izin verilecek. Ayrıca koruyucu aile olan askeri personele, talep etmeleri halinde çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanınacak.
DOĞUM İZNİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
2026’da doğum izninin 24 haftaya çıkarılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan (4A) annelere ödenen rapor parası da artacak. Bu ödenekten yararlanmak için son 1 yılda en az 90 gün prim şartı aranıyor ve ödeme, son 12 ay brüt kazancın 3’te 2’si üzerinden hesaplanıyor.
Mevcut sistemde 16 hafta (112 gün) için ödeme yapılırken, yeni düzenlemeyle bu sürenin 24 haftaya (168 gün) çıkması planlanıyor. Örneğin asgari ücretli bir çalışan için rapor parası yaklaşık 82 bin TL’den 123 bin TL seviyesine yükselebilecek.
Öte yandan memur annelerde maaş kesintisi yapılmadığı için ayrıca rapor parası ödemesi uygulanmıyor.
Ücretli doğum iznine yönelik diğer düzenlemeler
Kanunla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonra gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik hallerinin analık hali kabul edilmesinde süre 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak.
Kanunda yapılan diğer bir değişikliğe göre ise hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan muhtarlar ile ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki 8 ve sonraki 16 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre eklenerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.
Bu kapsamdaki sigortalı kadının erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma süresi, "2 hafta kalıncaya kadar" şeklinde değiştirilecek.
Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da "oyun", "oyun dağıtıcı", "oyun geliştirici" ve "oyun platformu" tanımları hüküm altına alınıyor.
Kanunun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" başlıklı hükümde düzenlemeye gidildi. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak.
Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları ise hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.
Sosyal ağ sağlayıcı, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararın gereğini derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak, Kanun uyarınca verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarına konu yayının kendi internet sitesinde yayınlanmaması hususunda gerekli her türlü tedbiri alacak.
Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.
Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde 50'den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek.
Bu kararlara karşı BTK Başkanı tarafından itiraz yoluna gidilebilecek. Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK'ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek. Yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.
Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.