Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor
ABONE OL

Mecnun Otyakmaz: Aday değilim, yeni yönetim adaylarını bekliyoruz

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yeniden aday olmayı düşünmediğini belirterek, "Genel kurul kararı aldık, yeni yönetim adaylarını bekliyoruz. Biz gerçekten çok yorulduk" dedi. Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ise teknik direktör Rıza Çalımbay'a yönelik eleştirilerde bulundu

Mecnun Otyakmaz: Aday değilim, yeni yönetim adaylarını bekliyoruz
DHA

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Otyakmaz, "İnişli çıkışlı bir sezon geçirdik. Hem ülkemizi Avrupa´da temsil ettik. Orada da inişli çıkışlı maçlar oynadık. Konferans Ligi´nden gruplardan çıkarak ülkemize önemli puanlar kazandırdık. Daha sonra ilerleme şansımız varken de avantajımızı iyi değerlendiremeyip orada elendik. Bu zor karşılaşmaları idare ederken içerideki karşılaşmaları da biraz ihmal ettik. Sivasspor öyle sıkıntıları yaşayacak bir kulüp olmamasına rağmen bu noktaya kadar geldik. Özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda almış olduğumuz başarısız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Bugün arzu ettiğimiz futbolu oynayamadık. Şanslı bir golle kazanıp skoru korumasını bildik. Bu sezonu da böylede geçirmiş olduk. Gerçek taraftarımıza armağan olsun" dedi.

"BEN ADAY DEĞİLİM"

Haziran ayında yapılacak genel kurulda tekrar aday olmayı düşünmediklerini dile getiren Otyakmaz, "Genel kurul kararı aldık. Yeni yönetim adaylarını bekliyoruz. Güzel bir projeyle güzel bir yönetim oluşur. Biz de onlara destek veririz, inşallah takımımızı eskisi gibi şaşalı günlere getiririz. Ben şu anda aday değilim. Mutlaka Sivasspor´a başkan olma hayali güden çok sayıda iş adamımız vardır. Mutlaka onlar gerekeni yapacaktır. Biz gerçekten yorulduk. İnşallah güzel bir yönetim oluşur. Çıkacak yönetime destek olma sözü vereceğiz" diye konuştu.

SARILAR'DAN ÇALIMBAY'A ELEŞTİRİ

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ise, karşılaşma sonrasında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajda yönetime yönelik eleştirilerine cevap verdi. Sarılar, "Hocamız biraz önce yönetime sitemli konuştu. Biz şimdi ligde kaldık konuşuyoruz. Sezon başında biz kupayı almışız, hocanın ilk demeci "10 transfer istiyoruz ve transferlerimiz gelmedi. Böyle kamuoyu yaratılması sonucunda bu stadyumda ilk defa 'Yönetim istifa' sesi duyduk. Neden geldi? Çünkü hocanın konuşmalarından dolayı. Ligin 6'ncı haftasında 'Ben daha görev almayacağım' demek doğru mu? Ben bunu anlamıyorum. Futbolcu ne düşünür, takım ne düşünür. Ben bunları hazmedemiyorum. Şu ana kadar hiçbir basına biz konuşmadık, demeç vermedik. Ben bunları hocanın yüzüne de söyledim. Şimdi de kamuoyu önünde söylüyorum. Çünkü dolmuşum artık, yeter. 'Benden iyi Sivassporlu yok' diyor. Bu sene feda senesi. Hocamıza bir teklif yapacağız, inşallah kabul eder. Eğer biz devam edersek ki ben devam etmeyi düşünmüyorum. Ben şahsım adıma konuşuyorum, miyadım doldu" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarı 11 'oyuncu'! Okan Buruk vazgeçmedi... - GS haberleri
FUTBOL Tarih yazan 11 Aslan!
Şampiyon Galatasaray'ın kazandığı miktar dudak uçuklattı! 200 milyon lira... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Galatasaray'a dev gelir!
Ve Galatasaray 23. kez şampiyon oldu! MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU! - GS haberleri
FUTBOL Ve Galatasaray şampiyon!
Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL Aslan şampiyonluk için sahada!
CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı izle! Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda?
FUTBOL Hüzünlü üç puan!
Dursun Özbek: Artık önce Avrupa gelecek!
FUTBOL "Artık önce Avrupa gelecek!"
Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri
FUTBOL Yıldızlardan şampiyonluk sözleri!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması: Tek hedefimiz Fenerbahçe derbisi... - GS haberleri
FUTBOL Şampiyonluk sonrası ilk sözler!
Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri
FUTBOL "Birlikten gelen şampiyonluk"
Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de kutlanıyor! Galatasaraylılar sokağa döküldü... - GS haberleri
FUTBOL Yer sarı gök kırmızı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.