DHA

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, açıklamalarda bulundu.

Yeni TFF ve Kulüpler Birliği yönetimleriyle birlikte kulüplerin sorunlarının çözüleceğini düşündüğünü söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Öncelikle Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir emek verdi. Problemli bir süreçti. Seçimler, istifalar oldu. MHK, hakemler, yayın gelirleri, bu konularda çok büyük emeği var, kendisine teşekkür ederiz. Ayrıca Ali Koç başkana hayırlı olsun. Önümüzde yine zorlu bir süreç var. İnşallah sorunlarımızın çözüleceğini düşünüyoruz. Hem TFF hem de Kulüpler Birliği'nin yeni yönetimi sorunları çözecektir. Bizim gündemimiz sadece seçimdi. Onun dışında başka bir şey konuşmadık" diye konuştu.

"FAJR İLE DEVAM ETMEK İSTERDİK. ANCAK O FİYATI, O YAŞTAKİ BİR OYUNCUYA VERMEMİZ ÇOK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Takımın önemli isimlerinden Fayçal Fajr'ın Al-Wahda'ya imza atmasını da değerlendiren Otyakmaz, "Önemli bir kaybımız oldu Fajr ile ilgili. Bizim rakamımızın çok üstünde bir rakam teklif edilince Arabistan'a imza attı. Devam etmek isterdik. Ancak o fiyatı, o yaştaki bir oyuncuya vermemiz çok mümkün değildi. Dolayısıyla ona başarılar diliyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Hocalarımızın yanına geçeceğiz. Telafi edecek portföy elimizde var. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"İHTİYACIMIZ OLAN BÖLGELERE, HER TAKIMDAN OYUNCU ALABİLİRİZ"

Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'ın yanı sıra transferde ismi kırmızı-beyazlı ekiple anılan Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup ile ilgili sorulan soru üzerine Otyakmaz şu cevabı verdi:

"Rıza hocamız, Beşiktaş camiasından gelen bir teknik direktör. Dolayısıyla diğer takımlarla olduğu gibi Beşiktaş ile de aramız iyi. Böyle bir tasarruf olursa, fiyatlar da bize uygun olursa ihtiyacımız olan bölgelere, her takımdan oyuncu alabiliriz. Rıza hocanın Beşiktaş ile öyle bir görüşme yaptığını düşünüyorum. Bana bir şeyler söyledi. Ama pek olacak bir şey yok diye düşünüyorum."