Öne Çıkanlar
Sivasspor
Futbol
Haberler > Futbol

Mecnun Otyakmaz: "Umarım Fenerbahçe, bizim maçımıza kadar sorunlarını çözmemiş olur"

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı yıldız futbolcuları Robinho'nun bu sezona damga vuracağını söylerken, 9'uncu haftada konuk edecekleri Fenerbahçe maçına ilişkin verdiği esprili yanıtta, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözmemiş olurlar da, biz de bu furyadan payımızı alırız" dedi

08 Ekim 2018 Pazartesi, 11:28 | Güncelleme: DHA

Açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak ilerleyen haftalarda yükselişe geçeceklerini söyledi.

"TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

İstedikleri gibi bir başlangıç yapamamalarını takıma yeni katılan oyuncuların alışma sürecine bağlayan Otyakmaz, "Lige iyi bir başlangıç yapamadık. Puanımızın biraz daha fazla olmasını isterdik. Transferlerin henüz bitmemiş olması, takımın oturmaması bazı sürpriz sonuçlara sebebiyet verdi. Ama artık takımımız her mevkideki oyuncusuyla hazır durumda. 1-2 ufak sakatlığı bulunan futbolcumuz var. Onlar da takıma katıldığında tam kadro olarak hazır bir şekilde olacağız ve bundan sonraki sonuçların da daha iyi olacağını düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. İlk 7-8 haftada bazı aksaklıklar oldu, geride kaldık ama bunu kapatabilecek güçteyiz" şeklinde konuştu.

"ROBINHO, İLERLEMİŞ YAŞINA RAĞMEN ÇOK İSTEKLİ"

Son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 8 maçta 4 gole ulaşan Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Robinho, dünya futbolu açısından önemli bir karakter. Bizde de yaşı her ne kadar ilerlemiş olsa da, iri bir fiziğe sahip değil. Ancak tabiri caizse 'kısa tavuk her zaman piliç' derler, minyon yapısı da, yaşlılığını sahaya yansıtmıyor. Neticede de son maçlarda 10 bin kilometrenin üzerinde koşu mesafesine ulaştı. O yaştaki bir oyuncu için iyi bir performans. Bu da ne kadar istekli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"ROBINHO BU SEZONA DAMGA VURACAK"

Robinho'nun takımdaki liderlik özelliğine de vurgu yapan Otyakmaz, "Hem taraftarı motive ediyor, hem de sahadaki tecrübesiyle de maçı kazanabilecek performansa imza atabiliyor. Ancak bu sene son maçlarda farkını hissettirebildi. Ama artık hazır olduğu için, bundan sonra sezona damga vuracağını düşündüğüm oyuncularımızdan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"DOLAR VE EURO BİRAZ DAHA DÜŞERSE SORUNLAR BİTECEKTİR"

Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yerli oyuncularla Türk Lirası üzerinden anlaşma yapılması kararıyla ilgili de, "Kendi kulübümüz adına konuşursam, zaten bizim yerli oyuncularımız TL ile sözleşme imzalıyor. Bu nedenle konu bizi uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Ama bizler, önce futbolcuyla konuşup, diyalog yoluyla makul bir noktaya indirmek gibi bir yol izleyeceğiz. Bunun kararını aldık. Bundan sonra da yasalar neyi öngörüyorsa ona göre davranmak gerekir diye düşünüyorum. Ancak o çalkantılı süreç geride kaldı gibi. Dolar ve Euro'nun hem gerilemesi, hem de istikrarlı konuma gelmesi ki biraz daha düşmesini bekliyoruz. Biraz daha düşmesi sonucunda da ortada sonun kalmayacaktır. Sözleşmelerin yenilenmesi gerekmeyecektir" dedi.

"UMARIM FENERBAHÇE, BİZİM MAÇIMIZA KADAR SORUNLARINI ÇÖZMEMİŞ OLUR"

Milli aradan hemen sonra Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'un başkanı Otyakmaz, rakiplerinin şu anki sorunlarıyla ilgili esprili bir şekilde, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözmemiş olurlar. Biz de bu furyadan payımızı alalım diyorum" şeklinde konuştu.

Otyakmaz, verdiği röportajda konuşmasını şöyle sürdürdü;"Gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptılar. Fenerbahçe ile keşke bu arada maçımızı da oynayıp puanımızı almış olsaydık ama içerdeki maçın avantajını iyi kullanıp, hazırlanmış kadromuzla, daha doğrusu sakat oyuncularımızın da takıma katılmasıyla Fenerbahçe'yi yenebilecek güçte olacağız. İnşallah da arzu ettiğimiz gibi olur."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER