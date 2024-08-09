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        Mecnun Otyakmaz’dan Sivasspor’a ziyaret

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:23 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:23
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        Mecnun Otyakmaz'dan Sivasspor'a ziyaret!
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        Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma da, “TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyelerimizle sohbet etti” ifadeleri kullanıldı.

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