Mecnun Otyakmaz'dan Sivasspor'a ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma da, “TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyelerimizle sohbet etti” ifadeleri kullanıldı.