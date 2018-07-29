Medellin - Boyaca Chico maçı istatistikleri

Kolombiya Primera A Clausura maçında Medellin ile Boyaca Chico, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. Medellin 1 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Boyaca Chico 1 puanda ve 6. sırada. Medellin son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Boyaca Chico, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 577 kodlu maçı oynayanlar; Medellin galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Boyaca Chico galibiyet oranı 0.00.

Medellin son haftadaki Millonarios müsabasında 3-1 yenildi.

Boyaca Chico, Patriotas karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Boyaca Chico, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boyaca Chico 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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