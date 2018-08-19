Medellin - Itagüi Ditaires karşılaşma önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Medellin, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Itagüi Ditaires takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:00. Medellin 7 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Itagüi Ditaires 8 puanda ve 5. sırada. Medellin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Itagüi Ditaires, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 697 kodlu maçı oynayanlar; Medellin galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Itagüi Ditaires galibiyet oranı 0.00.

Medellin son hafta oynanan Atletico Nacional maçında 0-0 berabere kaldı.

Itagüi Ditaires, Jaguares De Cordoba karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Medellin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Medellin, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Itagüi Ditaires, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Itagüi Ditaires 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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