Medellin - Once Caldas maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Medellin, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Once Caldas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:15. 10 puanlı Medellin 7. sırada bulunuyor, Once Caldas 16 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Medellin, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Once Caldas, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 776 kodlu maçı oynayanlar; Medellin galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 2.90, Once Caldas galibiyet oranı 4.00.

Medellin son hafta oynanan Once Caldas maçında 0-1 yenildi.

Once Caldas ise Medellin karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Medellin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Medellin, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Once Caldas, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Once Caldas 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ