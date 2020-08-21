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Medeniyetler İttifakı Yüksek Danışma Kurulu'ndan Prag Büyükelçisi Bağış'a üyelik daveti

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve İspanya eski Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos'un Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ı Medeniyetler İttifakı'nın yeni kurulmakta olan Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine davet ettiği öğrenildi.

Medeniyetler İttifakı Yüksek Danışma Kurulu'ndan Prag Büyükelçisi Bağış'a üyelik daveti
AA

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Büyükelçi Bağış, aldığı daveti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile istişare ederek onayını aldıktan sonra kabul etti.

Böylece ittifakın oluşması sırasında Türkiye ve İspanya’nın o dönem Başbakanlarının yakın ekibinde bulunan ve ittifakın kurulması için yoğun mesai harcayan eski Bakanlar Moratinos ve Bağış ittifak çatısı altında yeniden bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ve Devlet eski Bakanı olan Prag Büyükelçisi Bağış’ın yanı sıra Pakistan eski Başbakanı Şevket Aziz, Arap Birliği eski Genel Sekteteri Amr Musa, Kırgızistan eski Devlet Başkanı Askar Akayev gibi dünya barışı ve medeniyetler ittifakı fikrine hizmet vermiş saygın kişilerin yer alacağı Yüksek Danışma Kurulu üyeleri gönüllülük esasıyla çalışacak.

Geçen yıl ocak ayında Türkiye’nin de desteği ile BM Genel Sekreteri tarafından İttifak Yüksek Temsilciliği görevine getirilen Miguel Moratinos, kurumun etkinlik ve saygınlığını artırmak amacıyla uluslararası bir Yüksek Danışma Kurulu oluşturma önerisinde bulunmuş, üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarından oluşan komitenin de onaylaması ile kurul çalışmalarına hız vermişti.

Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun İspanya Başbakanı olduğu dönemde mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın koordinasyonunda BM bünyesinde kurdukları Medeniyetler İttifakı projesi medeniyetler çatışması tezine karşı adeta bir panzehir görevini üstlenmişti.

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