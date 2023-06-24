Çünkü doluluk oranlarımız her geçen gün yoğunlaşıyor. Bundan mutluyuz tabii ki. Mardin mistik, tarih kokan bir şehir. Hem kültür hem inanç turizminin meyvelerini alan bir şehir. Yapılan anketlerde 10'kişiden 7'si Mardin'i görmeyi tercih ediyor."