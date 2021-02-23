‘Biz domates satmıyorsak, onlar da...' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla hazırladığı ve zincir marketlerde cep telefonu, elektronik ile beyaz eşya satışının yasaklanmasını öngören yasa taslağına bir destek de teknoloji perakende mağazası MediaMarkt’tan geldi.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, sektörün görüşüne açılan taslak ve içerdiği değişikliklerle ilgili olarak “Herkes uzman olduğu işi yapsın. Biz nasıl domates, ekmek, peynir satmıyorsak onlar da cep telefonu satmasın, uzman oldukları ürünleri satsınlar” dedi.

MediaMarkt Türkiye’nin 2020 yılı sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Yenal Gökyıldırım, pandemi sürecinde dijital satışlarını 4 kat artırdıklarını ve açtığı 3 yeni mağaza ile Türkiye’deki toplam mağaza sayısını da 80’e çıkardıklarını belirterek, “2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, çağrı merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık” diye konuştu.

‘EN ÇOK BİZ KAPALI KALDIK AMA EN ÇOK BİZ BÜYÜDÜK’

Geçen ağustos ayından bu yana MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nda COO/Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye ile beraber 9 ülkenin (Türkiye, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz) operasyonlarından sorumlu olduğunu da hatırlatan Gökyıldırım, “2020’de Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında grubun en çok büyüyen ülkesi oldu. Pandemi nedeniyle Türkiye olarak, 10 haftalık süreçle Avrupa’da en uzun biz kapalı kaldık. Karantina nedeniyle mağazaların kapalı kaldığı dönem de dahil toplamda satışlarımız yüzde 45 arttı. 2020’de ortalama sepet tutarı da 2019’a oranla yüzde 66 yükseldi” dedi.

‘2021’DE 100 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ’

2021’deki yatırım planlarını da paylaşan Yenal Gökyıldırım, şöyle konuştu: “200 bin metrekarenin üzerinde toplam alanla sektöründe Türkiye’nin en geniş markasıyız. Bu yıl mağaza açılışlarına devam edeceğiz. 2021’de 4 yeni şehre girip 10 yeni mağaza açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız.”

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde stok ve sevkiyat süresi engellerine takılmadan tüketicilerimize ürünlerini en yakın mağazadan gönderdiğimiz ‘mağazadan sevkiyat’ı hayata geçirdik. Pandemi sürecinde başlattığımız bu satış kanalımız ile dijitalden tetiklenen ekstra yüzde 20’lik bir ciro elde ettik. Bunun yanı sıra pandemi döneminde yine büyük yükseliş yaşayan online’dan satın al-mağazadan teslim al (pick-up) hizmetimiz sayesinde bugün mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan her 5 kişiden biri, ürününü mağazalarımızdan teslim alır hale geldi.”