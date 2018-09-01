Medical Park Antalyaspor - Çaykur Rizespor sahaya çıkıyor

Medical Park Antalyaspor ve Çaykur Rizespor, 02 Eylül 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Medical Park Antalyaspor 4 puanla 10. sırada, Çaykur Rizespor 2 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Medical Park Antalyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Çaykur Rizespor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 156. İddaa'da Medical Park Antalyaspor kazanır 2.10, berabere biter 3.00, Çaykur Rizespor kazanır 2.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Medical Park Antalyaspor son hafta oynanan Al Kuwait maçında 0-4 kazandı.

Çaykur Rizespor ise Istra 1961 Pula karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Medical Park Antalyaspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Çaykur Rizespor, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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