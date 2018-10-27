Medical Park Antalyaspor - Trabzonspor maçı rakamları

Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Medical Park Antalyaspor 16 puanla 4. sırada, Trabzonspor 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Medical Park Antalyaspor son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Trabzonspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 121 kodlu maçı oynayanlar; Medical Park Antalyaspor galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Trabzonspor galibiyet oranı 1.90. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Medical Park Antalyaspor önceki hafta Alanyaspor mücadelesinde 3-2 yenildi.

Trabzonspor, Kardemir Karabük karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Medical Park Antalyaspor, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 6 gol yedi.

Trabzonspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ