'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu 0:00 / 0:00

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BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, dün akşam Dr. Ali Kerim Diler'in mesleğini icra ederken tanık olduğu eğlenceli anılarını “Doktor Ali Kerim ile Estetik Sohbetler” adlı gösterisi dün akşam seyirciyle buluşturdu.