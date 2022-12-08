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'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, Dr. Ali Kerim Diler'in mesleğini icra ederken tanık olduğu eğlenceli anılarını “Doktor Ali Kerim ile Estetik Sohbetler” adlı gösterisi dün akşam seyirciyle buluşturdu

'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu
'Medikal Estetik' kahkaha ile buluştu
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HABERTURK.COM

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, dün akşam Dr. Ali Kerim Diler'in mesleğini icra ederken tanık olduğu eğlenceli anılarını “Doktor Ali Kerim ile Estetik Sohbetler” adlı gösterisi dün akşam seyirciyle buluşturdu.


Derya Uluğ, Ebru Akel, Ece Uslu, Nazlı Keçili ve Öykü Gürman, geceye katılanlar arasındaydı. Dr. Ali Kerim Diler, İstanbul Komedi Festivali kapsamında; "Botoks yılan zehiri midir? Dudağa botoks yapılır mı? Estetik yaptıran herkes neden birbirine benziyor? Sosyal medyadan doktor bulunur mu?" gibi daha bir çok konuyu "Ali Kerim ile Estetik Sohbetler"de paylaştı.

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