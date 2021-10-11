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Medine Seyis cinayetinde korkunç tespit! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Olay 7 Haziran 2021'de yaşandı. Bülent T., iki çocuk annesi Medine Seyis'i, kaçarak sığındığı okulun bahçesinde bıçaklayarak öldürdü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, işe giden genç kadına pusu kurduğu iddia edilen Bülent T. hakkındaki soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. Savcı, genç kadının Bülent T.'den kaçarken "Beni öldürecek kurtarın" diye bağırdığını belirtti. Genç kadının Bülent T. hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdığı ortaya çıktı.

"BİRKAÇ KEZ BIÇAKLADIM" DEDİ, 28 BIÇAK DARBESİ ÇIKTI

Medine Seyis'i öldürmek suçundan tutuklanan Bülent T., “Hakkımda aldırdığı uzaklaştırma kararı bitince, 10 gün kadar önce karşılaştık. Yüzüme tükürdü. Yüzüme tükürdüğü için psikolojim bozuldu. Oğlu beni daha önce dövdüğü için evden çıkarken, oğlu yine beni döver diye yanıma bıçak aldım. Yolda karşılaşınca bana tükürdü ve hakaret etti. Peşinden koştum. Kaçarak okula girdi. Ben de birkaç kez bıçakladım. Öldürmek istemedim. Kaçarken bıçağı ara sokağa attım. Annemin mezarını ziyaret ettim. Erdoğdu Mahallesi'ne döndüm ve polisi aradım. Yaptığımdan pişmanım” dedi. Şüphelinin, 23.5 santimetre uzunluğundaki bıçağı genç kadına tam 28 kez sapladığı belirlendi. 28 bıçak darbesinden 9'unun ise öldürücü olduğu kaydedildi.

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CEZADA İNDİRİM İSTEDİ

Son darbeyi genç kadının kalbine indirdiği ileri sürülen katilin hakaret iddiasının cezada indirim almaya yönelik olduğunu belirten soruşturmacı savcısı da, şüphelinin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.