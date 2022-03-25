Medine'yi katleden caninin cezası belli oldu 0:00 / 0:00

AA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir kadını okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren sanığın cezası belli oldu. Cezada haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

Ortahisar ilçesi 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesinde 7 Haziran 2021'de 28 yerinden bıçaklanan Medine Seyis (43) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı Bülent Taşkın tutuklanmıştı. Zanlı hakkında açılan davada karar duruşması yapıldı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bülent Taşkın (39) Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda maktul Medine Seyis'in yakınları ile sanık avukatı hazır bulundu.

'BENİ ÖLDÜRECEK, KURTARIN' DİYEREK OKUL BAHÇESİNE KAÇTI

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Taşkın'ın takip ettiği Medine Seyis ile 24 Şubat Ortaokulu önünde karşılaştığını, bunun üzerine kadının "Beni öldürecek, kurtarın" şeklinde bağırıp okul bahçesine kaçtığını belirtti.

Şüphelinin tesadüfen karşılaştıklarını söylese de olay günü Seyis'i takip ederek okul yakınlarında karşısına çıktığını ve kaçmaya çalışmasına rağmen bıçaklayıp "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediğini kaydeden savcı, tanık beyanları, kamera inceleme tutanakları, kriminal inceleme raporları ve adli tıp raporu göz önüne alındığında sanığa "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verilmesini istedi.

CEZADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Tutuklu sanık Taşkın ise evden kimseyi öldürmek amacıyla çıkmadığını ve öldürme kastının bulunmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, Bülent Taşkın'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın çelişkili beyanları, maktulü takip etmesi ve duruşmadaki tutumları nedenleriyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasına karar verdi.