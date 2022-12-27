Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip puanını 30'a yükseltti ve aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Sekizinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ALEKSIC SON 4 MAÇTA 3. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.