Medipol Başakşehir'de hedef liderlik

AA

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 46 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 61 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 11.MAÇ

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 11. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı.

İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertliler deplasmanda golsüz berabere kaldığı Letonya ekibi RFS'yi İstanbul'da 3-0 yendi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 10 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

DEPLASMANDA 24. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Fiorentina karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 24. deplasman müsabakasını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 23 maçta 30 gol atan Başakşehir, kalesinde 44 gol gördü.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0, Breidablik ile Antwerp'i 3-1 ve Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka, Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5'er gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.