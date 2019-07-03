Kadrosuna öncelikli olarak stoper takviyesi yapmak isteyen ekipte bu bölge için ilk aday, Okan Buruk'un Çaykur Rizespor'dan öğrencisi Chidozie Awaziem. Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezon Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Mısır'ın Pyramids FC takımında olan Okechukwu Azubuike transferinde de anlaşma sağladı. Hücum hattı için de transferin gözde ismi Vedat Muriç ile ilgilenen Başakşehir, Kosovalı oyuncu için Rizespor'a teklifini iletti.

STOPER İÇİN İLK ADAY AWAZIEM

Dün yapılan sezonun ilk antremanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan Buruk, hem Muriç hem de Azubuike transferi için olumlu konuşurken stoper mevki için de iki transfer istediğini dile getirdi. Tecrübeli teknik adamın defans hattı için listesindeki ilk ismin eski oyuncusu Chidozie Awaziem olduğu öğrenildi. Geçen sezonun 2'nci yarısında Okan Buruk'la çıkışa geçen Çaykur Rizespor'un en çok göze batan isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncunun transferi için Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği ve bu oyuncuyu yurt dışı kampı başlamadan takımda görmek istediği öğrenildi. Oyuncunun kulübü Porto ile ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Awaziem'in kiralık olarak takıma katılması konusunda anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Awaziem, Mısır'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması ile boy gösteriyor.

AZUBUIKE TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞILDI

Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılması sonrasında orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Medipol Başakşehir'de, geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Okechukwu Azubuike'nin transferinde sona yaklaşıldı. Oyuncuyu istediklerini doğrulayan Buruk'un oynatmak istediği sistemde önemli bir parça olacağını düşündüğü oyuncu için ısrarcı olduğu öğrenildi. Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giyecek olan Azubuike'nin 8 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampına yetiştirilmesi planlanıyor.

VEDAT MURİÇ İÇİN BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Okan Buruk'un forvet bölgesi için düşündüğü bir diğer isim ise Vedat Muriç. Fredrik Gulbrandsen ve Muhammet Demir transferlerinden sonra farklı tip bir santrafor daha alıp forvet transferini kapatmak isteyen turuncu-lacivertli ekip, Vedat Muriç için gelişmeleri yakından takip ediyor. Muriç ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini doğrulayan Buruk, oyuncuyu beğendiğini ve onunla çalışmak istediğini dün gerçekleştirilen sezon açılışında belirtmişti. Medipol Başakşehir Vedat Muriç transferi için Çaykur Rizespor'un kararını bekliyor.