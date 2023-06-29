Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enes Karakuş, bir yıllığına kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Enes Karakuş için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR