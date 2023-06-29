İHA

Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enes Karakuş, bir yıllığına kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Enes Karakuş için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.