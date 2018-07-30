Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan turuncu-lacivertli takımın, idmanda 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Turuncu-Lacivertlilerde Arda Turan ve Emmanuel Adebayor'un takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir, Alman temsilcisi Stuttgart ile TSİ 19.30'da hazırlık maçında karşılaşacak.

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