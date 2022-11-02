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Medipol Başakşehir, Hearts maçına grup liderliği için çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. haftasında yarın İskoçya ekibi Hearts’i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, gruptan lider çıkabilmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak.

Medipol Başakşehir, Hearts maçına grup liderliği için çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. haftasında yarın İskoçya ekibi Hearts’i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, gruptan lider çıkabilmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak.


UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 18.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Hearts ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk mücadelede deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. RFS ile Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle biterken, rövanş müsabakasında ise kazanan 3-0’lık skorla İstanbul temsilcisi oldu. Turuncu-lacivertli takım, grubun 5. maçında İtalya’da Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, 10 puan topladığı grupta averajla zirvede bulunuyor. Başakşehir ile aynı puana sahip Fiorentina da ikinci sırada yer alıyor.


Medipol Başakşehir, gruptan lider çıkabilmek için Hearts karşısında galip gelmek zorunda. Yenilgi ya da beraberlik durumunda ise Emre Belözoğlu'nun takımı, RFS-Fiorentina maçının skorunu bekleyecek.


Turuncu-lacivertli ekipte Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, sakatlıkları sebebiyle yarın akşam görev alamayacak.

Avrupa'da 48. maç


Başakşehir, bugüne kadar Avrupa'da 47 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 62 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 69 gol gördü.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da 12. sınav


Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya’da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.

Goga Kikacheishvili düdük çalacak


Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili’nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

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