Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün oynanan maçta deplasmanda E.Y. Malatyaspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 54’e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bunun yanında turuncu-lacivertlilerin şampiyonluktaki en büyük rakibi olan Galatasaray’ın Erzurum’da 2 puan bırakması puan farkının 8’e çıkmasını ve Avcı’nın takımının ilerleyen haftalar için büyük bir avantajı eline geçirmesini sağladı. Geride kalan 24 haftada sadece 2 mağlubiyeti bulunan ve bu yenilgileri ilk yarıda oynanan maçlarda alan Başakşehir, ligin ikinci yarısında da adeta fırtına gibi esiyor.

İKİNCİ YARININ DA LİDERİ

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında geride kalan 7 haftalık bölüme baktığımızda lider değişmiyor. Medipol Başakşehir, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla ligin genelinde olduğu gibi ikinci yarının da lideri olmayı başardı. Bu süreçte rakip ağlara 16 gol bırakan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Abdullah Avcı’nın öğrencilerini bu alanda da yine Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. Rizespor da 5 galibiyet, 1 beraberlik,1 yenilgi alarak ikinci devrede en iyi performans gösteren takımlar arasında yer alıyor.

Medipol Başakşehir'in 18 ile 24. haftalar arasında oynadığı müsabakalar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4

M.Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 0

Akhisarspor: 0 - M.Başakşehir: 3

M.Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 1

Antalyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1

M.Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0

E.Y. Malatyaspor: 0 - M.Başakşehir: 2

DEPLASMANLARIN 1 NUMARASI

Başakşehir’in ligde yer alan diğer 17 takımın önünde yer aldığı bir başka alan ise dış saha maçları. İstanbul temsilcisi, bu alanda da 1.’liği kimseye bırakmadı. 13 deplasman maçından 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 30 puan çıkaran turuncu-lacivertli ekip, burada da en yakın rakibi Beşiktaş’a 10 puanlık bir fark atmış durumda.

Medipol Başakşehir, dışarıdaki son yenilgisini bu sezonun henüz ikinci haftasında 2-1 ile Kasımpaşa’ya karşı almıştı.