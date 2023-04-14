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Medipol Başakşehir ile İstanbulspor 2. randevuda

Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda oynayacağı İstanbulspor ile Spor Toto Süper Lig’de 2. kez karşılaşacak

Medipol Başakşehir ile İstanbulspor 2. randevuda
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, yarın saat 16.00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle haftaya 45 puanla 5. sırada giriş yaparken, sarı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 17. sırada bulunuyor.

2. RANDEVU

Başakşehir, İstanbulspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk kez 15 Ekim 2022 tarihinde sezonun 10. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda rakip olmuş ve mücadeleyi 2-0’lık skorla Emre Belözoğlu’nun öğrencileri kazanmıştı.

BAŞAKŞEHİR'İN DEPLASMAN KARNESİ

Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4mağlubiyet ve 5 de beraberlik aldı. Topladığı 17 puanla bu alanda ligde 6. sırada bulunan Boz Baykuşlar, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atarken, kalesinde 14 gole engel olamadı.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 SAKAT

Başakşehir’de Edgar le, Stefano Okaka ve Serdar Gürler’in sakatlıklarını bulunuyor. Futbolcuların İstanbulspor'a karşı oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
Turuncu-lacivertlilerde Leo Duarte ve Ahmed Touba da sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular, yarın sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Fatih Terim Stadı'ndaki Fenerbahçe müsabakasında cezalı duruma düşecek.

KULÜBEDE ERDİNÇ SÖZER OLACAK

Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu takımın başında olamayacak. Kulübede Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer yer alacak.

MERT GÜZENGE DÜDÜK ÇALACAK

İstanbulspor - Medipol Başakşehir maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge’nin yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak

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