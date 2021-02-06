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Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi altı maça çıktı

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'in bu kulvardaki galibiyet özlemi 6 maça yükseldi.

Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi altı maça çıktı

Turuncu-lacivertli takım, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 58. dakikasında Jimmy Durmaz'ın golüne engel olamadı ve Fatih Karagümrük müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ligdeki son 6 maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, bu sürede 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İstanbul ekibi, Süper Kupa'da da Trabzonspor'a kaybetti ve son 7 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 9 Şubat Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

GIULANO YİNE PENALTI KAÇIRDI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, üst üste iki maçta da penaltı atışından yararlanamadı.

Giuliano'nun Fatih Karagümrük karışısında 19. dakikada kullandığı penaltı atışında, top üst direğe çarpıp auta gitti.

Brezilyalı oyuncu, turuncu-lacivertli takımın ligde bir önceki karşılaşması olan Galatasaray mücadelesinde de penaltı atışından yararlanamamıştı.

MAHMUT TEKDEMİR VE ÖMER ALİ ŞAHİNER SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük'le oynadığı mücadelede Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner sakatlanarak devam edemedi.

İlk yarıda sakatlanan Mahmut Tekdemir, ikinci yarıya çıkamadı ve yerine Ndayishimiye oyuna girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Ömer Ali Şahiner de 58. dakikada kenara geldi. Aykut Kocaman 60. dakikada Junior Fernandes'i oyuna sürdü.


AYKUT KOCAMAN İKİNCİ MAÇINDA DA PUANLA TANIŞAMADI

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'un ardından teknik direktörlük görevine getirilen Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı ikinci maçta da puanla tanışamadı.

Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybeden Medipol Başakşehir, sahasında da Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

LENS İLK KEZ FATİH KARAGÜMRÜK FORMASINI GİYDİ

Fatih Karagümrük'ün Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Jeremain Lens, yeni takımıyla ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı.

Yedekler arasında forma şansı bekleyen Lens, mücadelenin 87. dakikasında Ndao'nun yerine oyuna dahil oldu.

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