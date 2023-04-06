Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Finali hedefliyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Çok önemli bir maçtı. İki taraf da galip gelmek için çok iyi mücadele etti. Takım olarak 96 dakika çok emek verdik. Güzel goller ile devreye 2-1 önde girdik. Maçı da 3-2 bitirdik. 42 maç yaptık, 25 galibiyet aldık. Çok yorulmuştuk. Bizim için bu maç, bu galibiyet çok önemliydi. İnşallah bunu devam ettiririz. İlk adımı attık, yarı finale geldik. Ankaragücü ile karşılaşacağız. İnşallah ikinci adımı atıp finali hedefliyoruz" diye konuştu.