MediSA'dan sağlıkta 'dijital yol arkadaşlığı' dönemi

MediSA, MediSA App'i devreye aldı. Apple Store ve Google Play üzerinden, ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, MediSA'nın sağlıktaki ‘yol arkadaşlığı' modelini dijital dünyaya taşıyor.

MediSA App, temel sigorta işlemlerinin ötesinde kişilerin sağlıklı kalmasını, koruyucu sağlık uygulamalarının toplumun geniş kesimlere yayılmasını, sağlık alanında doğru ve güvenli bilgiye en hızlı şekilde ulaşılmasını amaçlıyor.

FARKLI VERİLER, TEK BİR UYGULAMA ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİYOR

Profil oluşturma sürecinin ardından kullanıcılar; kilo, adım sayısı ve su tüketimi gibi kişisel sağlık hedeflerini sisteme tanımlayabiliyor. MediSA App, bu hedeflerin takibini kolaylaştırmak adına belirli periyotlarda kullanıcıya bildirim gönderiyor ve ilerlemeye yönelik geri bildirimler sunuyor. Ayrıca MediSA App, wellness alanında büyük ilgi gören "Alışkanlık Değiştir" modülü ile kullanıcıların olumsuz alışkanlıklarından kurtulmalarını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini destekliyor.

MediSA App, belli teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen kan şekeri, tansiyon ve nabız, kilo cihazları ve sağlık uygulamaları ile de entegre çalışabiliyor. Böylece farklı verilerin, tek bir uygulama üzerinden takibi mümkün hale geliyor.

AKSİGORTA POLİÇE SAHİPLERİ İÇİN TELESAĞLIK HİZMETİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME VE DOKTOR RANDEVUSU Aksigorta sağlık poliçesi sahipleri uygulama üzerinden alanında uzman sağlık personellerinden randevu alabiliyor; iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikolog, aile hekimi, beslenme ve diyetetik, pediatri uzmanlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirilebiliyor. Tele-sağlık hizmetlerine ek olarak, beklenmedik bir durum yaşadıklarında acil durum hattı üzerinden kesintisiz tedavi desteği alabiliyorlar. Uygulamadaki "Belirtim Nedir?" bölümü üzerinden, kişiler yapay zekâ tabanlı semptom değerlendirme çözümlerine ulaşabilirken; tüm kullanıcılara açık olan "İlaç Asistanım" hizmetiyle de hastalara ilaçlarıyla ilgili hatırlatmalar yapılıyor, prospektüs bilgileri ve ilaç etkileşim kontrolleri gibi konularda da doğru ve güvenilir bilgi sunuluyor. Poliçe ve teminat bilgilerine erişim, kalan limit ve provizyon takibi, fatura ve evrak yükleme gibi hizmetler de MediSA App'te yer alan Sigortacılık Modülü'nden gerçekleştirilebiliyor. Aynı bölüm üzerinden, anlaşmalı kurumlar harita üzerinden görüntülenirken, nöbetçi eczane bilgilerine de erişilebiliyor. YALIN VE GÜVENİLİR MAKALELERLE DONATILMIŞ SAĞLIK KÜTÜPHANESİ Uygulama içerisinde yer alan ve tüm kullanıcıların erişimine açık olan Sağlık Kütüphanesi bölümünde, sağlık trendleri, hastalıklar ve belirtilere ilişkin yalın anlatıma sahip, bilgilendirici ve güvenilir yazılar yer alıyor.