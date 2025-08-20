Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.098,27 %1,24
        DOLAR 40,9230 %0,07
        EURO 47,7721 %0,23
        GRAM ALTIN 4.392,33 %0,14
        FAİZ 39,93 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 49,35 %0,34
        BITCOIN 113.737,00 %0,16
        GBP/TRY 55,2188 %0,00
        EUR/USD 1,1664 %0,15
        BRENT 66,38 %0,90
        ÇEYREK ALTIN 7.181,46 %0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MediSA'dan sağlıkta 'dijital yol arkadaşlığı' dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        MediSA'dan sağlıkta 'dijital yol arkadaşlığı' dönemi

        Sabancı Topluluğu şirketlerinden MediSA yeni geliştirdiği uygulamasını ücretsiz olarak tüm tüketicilerin kullanımına sundu. MediSA App, sigortalı olma şartı aranmaksızın tüm kullanıcılara kişiselleştirilmiş asistan hizmeti sağlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 15:59 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        MediSA'dan sağlıkta 'dijital yol arkadaşlığı' dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MediSA, MediSA App'i devreye aldı. Apple Store ve Google Play üzerinden, ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, MediSA'nın sağlıktaki ‘yol arkadaşlığı' modelini dijital dünyaya taşıyor.

        MediSA App, temel sigorta işlemlerinin ötesinde kişilerin sağlıklı kalmasını, koruyucu sağlık uygulamalarının toplumun geniş kesimlere yayılmasını, sağlık alanında doğru ve güvenli bilgiye en hızlı şekilde ulaşılmasını amaçlıyor.

        FARKLI VERİLER, TEK BİR UYGULAMA ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİYOR

        Profil oluşturma sürecinin ardından kullanıcılar; kilo, adım sayısı ve su tüketimi gibi kişisel sağlık hedeflerini sisteme tanımlayabiliyor. MediSA App, bu hedeflerin takibini kolaylaştırmak adına belirli periyotlarda kullanıcıya bildirim gönderiyor ve ilerlemeye yönelik geri bildirimler sunuyor. Ayrıca MediSA App, wellness alanında büyük ilgi gören "Alışkanlık Değiştir" modülü ile kullanıcıların olumsuz alışkanlıklarından kurtulmalarını ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini destekliyor.

        REKLAM

        MediSA App, belli teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen kan şekeri, tansiyon ve nabız, kilo cihazları ve sağlık uygulamaları ile de entegre çalışabiliyor. Böylece farklı verilerin, tek bir uygulama üzerinden takibi mümkün hale geliyor.

        AKSİGORTA POLİÇE SAHİPLERİ İÇİN TELESAĞLIK HİZMETİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME VE DOKTOR RANDEVUSU

        Aksigorta sağlık poliçesi sahipleri uygulama üzerinden alanında uzman sağlık personellerinden randevu alabiliyor; iç hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikolog, aile hekimi, beslenme ve diyetetik, pediatri uzmanlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirilebiliyor. Tele-sağlık hizmetlerine ek olarak, beklenmedik bir durum yaşadıklarında acil durum hattı üzerinden kesintisiz tedavi desteği alabiliyorlar.

        Uygulamadaki “Belirtim Nedir?” bölümü üzerinden, kişiler yapay zekâ tabanlı semptom değerlendirme çözümlerine ulaşabilirken; tüm kullanıcılara açık olan “İlaç Asistanım” hizmetiyle de hastalara ilaçlarıyla ilgili hatırlatmalar yapılıyor, prospektüs bilgileri ve ilaç etkileşim kontrolleri gibi konularda da doğru ve güvenilir bilgi sunuluyor.

        REKLAM

        Poliçe ve teminat bilgilerine erişim, kalan limit ve provizyon takibi, fatura ve evrak yükleme gibi hizmetler de MediSA App'te yer alan Sigortacılık Modülü'nden gerçekleştirilebiliyor. Aynı bölüm üzerinden, anlaşmalı kurumlar harita üzerinden görüntülenirken, nöbetçi eczane bilgilerine de erişilebiliyor.

        YALIN VE GÜVENİLİR MAKALELERLE DONATILMIŞ SAĞLIK KÜTÜPHANESİ

        Uygulama içerisinde yer alan ve tüm kullanıcıların erişimine açık olan Sağlık Kütüphanesi bölümünde, sağlık trendleri, hastalıklar ve belirtilere ilişkin yalın anlatıma sahip, bilgilendirici ve güvenilir yazılar yer alıyor.

        Bugün itibarıyla yaklaşık 100'e yakın makale, MediSA App kullanıcıları tarafından okunabiliyor; bu makaleler sürekli olarak alanında uzman doktorlar ve MediSA'nın sağlık profesyonelleri tarafından güncelleniyor, yeni makaleler bölüme ekleniyor.

        "DİJİTAL DÜŞÜNEN, DİJİTALİN YARATICI GÜCÜNÜ ARKASINA ALAN BİR MARKAYIZ"

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MediSA Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, MediSA'nın sağlık sigorta şirketinin ötesinde, müşterilerin sağlık yolculuğunda tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir özel sağlık sistemi sunduğunu hatırlatırken, "Biz ilk günden bu yana hep şunu söyledik: ‘Biz, sadece ihtiyaç anında müşterilerimizin aklına gelen bir marka olmayacağız. Sağlık yolculuklarının her bir adımında onlara destek vereceğiz. Onların sağlıktaki yol arkadaşları olacağız.' MediSA App de aslında bu güçlü vaadin vazgeçilmez bir unsuru. Uygulama üzerinden verdiğimiz ve neredeyse tamamı ücretsiz olarak tüm bireylere açık olan hizmetlerle, biz aslında en temelde onların sağlıklı kalmalarını; gerektiği zaman en doğru bilgilere ulaşabilmelerini ve uçtan uca sağlık deneyimini alabilmelerini amaçlıyoruz. Dolayısıyla sağlıktaki değer zincirinin her bir adımında yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Aksigorta ile hayata geçirdiğimiz stratejik iş birliğimiz kapsamında, bugün uygulamamızdaki tele-sağlık ve 'Belirtim Nedir' hizmetleri Aksigorta poliçe sahiplerinin kullanımına sunuyoruz. MediSA, genel anlamda dijital düşünen, dijitalin yaratıcı gücünü arkasına almış bir marka. Bu doğrultuda, sağlık ekosisteminin gelişmesi için, çalışmaya, üretmeye, farklı düşünmeye, yapılmayanı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde