Medya İş'ten Darphane çalışanı kadının darbedilmesine tepki

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AA

Ballı yaptığı yazılı açıklamada, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde çalışan üyeleri Ayşe Can'ın evine gitmek üzere bindiği serviste, aynı iş yerinde çalışan bir kişi tarafından darbedildiğini hatırlattı.

İşyerinde kadına yönelik şiddetin bir çok farklı şekilde karşılarına çıktığını dile getiren Ballı, şunları kaydetti:

"Bugün fiziksel şiddet, yarın mobbing, sözlü şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet. Kadınların çalışma yaşamına katılımının düşük olduğu ülkemizde, bugün üyemizin başına gelen olayın münferit bir olay olmadığı, üzerinde dikkatle durulması gerektiğini düşünmekteyiz. Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını istediğimizi, yaşanan elim olayla ilgili tüm yasal süreçleri başlattığımızı, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz."

- Olayın geçmişi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Can, dün akşam mesai bitiminde bindiği serviste tartıştığı iş yeri arkadaşı A. Ş, tarafından darbedildiğini belirterek şikayette bulunmuştu.

Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A. Ş, gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakılmıştı.