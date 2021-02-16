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Medya mensupları kış eğitim kampına katıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi ile İletişim Platformu tarafından düzenlenen kampa katılan medya mensupları, zorlu kış şartlarında hayatta kalma eğitimi aldı.

Medya mensupları kış eğitim kampına katıldı
AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Medya Mensupları Kış Eğitim Kampı" Bolu Aladağlar'da yapıldı.

Medya mensuplarının afetler karşısında dayanıklı olmalarını, sahada çalışırken hangi problemlerle karşı karşıya gelebileceklerini bilmelerini, yoğun kış şartlarında kamp becerilerini geliştirmelerini ve doğaya uyum sağlamalarını amaçlayan eğitimler iki gün sürdü.

Büyük çoğunluğu arazide gerçekleştirilen kampta, kardan ev yapımı, ısınma teknikleri ve arama-kurtarma faaliyetleri gibi farklı alanlarda zorlu eğitim süreçlerinden geçen medya mensupları, hayatta kalma tekniklerini öğrendi.

Kampta, kış koşullarında barınma, beslenme, sıvı alımı ve kaybı, ilk yardım ve çığ bilgisi, karda yürüyüş, çadır kurma, karda emniyet sistemleri, GPS ile yön bulma ve telsiz eğitimleri gibi hayati önemdeki eğitimler gerçekleştirildi.

Dağcılık Federasyonu antrenörleri ve yüksek irtifa tırmanışçıları Adem Gül ile Ahmet Çelik, kampçılık, kış giyimi, çanta ve genel donanım eğitimlerini verdi.

Türkiye'de "İlk Kadın Kar Leoparı" unvanını alan Esin Handal, beslenme, sıvı alımı, çığ, İsmail Ekener ile Andi Mimini kış koşullarında barınma, Osman Erdi Yiğitoğlu telsiz, İbrahim Topal da ilk yardım konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Saha çalışmalarında Erdal Altıntaş, Ömer Kars, Orhan Parlak, Ali Uygur, Mehmet Taşdemir, Ömer Ünal ve Emin Ayşen yer aldı.

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