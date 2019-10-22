14 yıldır sektörde faaliyet gösteren hazır giyim markası DeFacto, dijital pazarlama çalışmalarının yürütülmesi için medya planlama ajansı HorizonAd ile el sıkıştığını bildirdi.
2005 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, 2017 yılı sonu itibariyle yurt içinde 324, yurt dışında ise 123 mağazaya ulaştı.
Dijital medya hizmeti veren HorizonAd'ın sunduğu hizmetler arasında SEO, SEM, sosyal medya, influencer marketing, medya planlama, mobil, affiliate, grafik, video, web tasarım ve açıkhava hizmetleri bulunuyor.
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