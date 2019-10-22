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Haberlerİş-YaşamMedya planlama ajansı belli oldu

DeFacto'nun medya planlama ajansı HorizonAd oldu

Hazır giyim markası DeFacto, medya planlama ajansı olarak HorizonAd'ı seçtiğini duyurdu. 2005 yılında ilk mağazasını açan DeFacto'nun, 2017 yılı sonu itibariyle yurt içinde 324, yurt dışında ise 123 mağazaya ulaştığı bildirildi. HorizonAd'ın, markanın dijital pazarlama çalışmalarının yürüteceği aktarıldı

defacto

14 yıldır sektörde faaliyet gösteren hazır giyim markası DeFacto, dijital pazarlama çalışmalarının yürütülmesi için medya planlama ajansı HorizonAd ile el sıkıştığını bildirdi.

2005 yılında ilk mağazasını açan DeFacto, 2017 yılı sonu itibariyle yurt içinde 324, yurt dışında ise 123 mağazaya ulaştı.

Dijital medya hizmeti veren HorizonAd'ın sunduğu hizmetler arasında SEO, SEM, sosyal medya, influencer marketing, medya planlama, mobil, affiliate, grafik, video, web tasarım ve açıkhava hizmetleri bulunuyor.

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