Medya ve reklam yatırımlarında aslan payı dijitalin 0:00 / 0:00

Türkiye’de medya ve reklam yatırımları 17 milyar lirayı aştı.

Deloitte tarafından yapılan Türkiye’de ‘Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları’ ilk 6 aylık rapora göre medya yatırımları 12 milyar 766 milyon, reklam yatırımları da 4 milyar 341 milyon lira olarak kaydedildi.

Türkiye’de organize medya yatırımları 17 milyar 107 milyon TL, toplam (organize + direkt) medya sektörü yatırımları 25 milyar 269 milyon TL olarak açıklandı. Rapor, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandı.

EN HIZLI BÜYÜYEN KANAL DİJİTAL

Gösterim, video, arama moturu, diğer ve ilan olmak üzere beş kategoride incelenen dijital medya yatırımları yüzde 78'lik büyüme ile ilk sırada. Geçen yıl ilk altı ayda 7,9 milyar lira olan medya ve reklam yatırımları bu yıl aynı dönem 14,07 milyar liraya çıktı. Platform türlerine göre bakıldığında mobili yüzde 76 pay aldığı görüldü.

2022 yılı ilk yarıyılında ‘reklamın yayınlandığı cihaz türü’ filtresine göre dijital medya yatırımlarına bakıldığında, Mobil cihazların yüzde 76’lık paya sahip olduğu görüldü. 2021 yılında 5.369 milyar TL’lik yatırıma sahip olan mobil cihaz medya yatırımı 10.643 milyar TL’ye ulaştı.

Dijital medya yatırımlarında, organize reklam sektörü (dijital partnerler) toplam dijital yatırımın yüzde 42’sini oluştururken, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de kapsayan doğrudan satın alımlar yüzde 58’i oluşturdu. Dijital medya yatırımları, dijital partnerler 5 milyar 911 milyon, direkt satın alma 8 milyar 162 milyon olmak üzere toplam toplam dijital yatırımlar 14 milyar 73 milyon olarak raporlandı.

2021’de genel büyümeden daha yüksek büyüme performansı gösteren video yatırımlarının yüzde 123’lük artış ile yüzde 34,3 paya ulaştığı, sosyal medya yatırımlarının ise toplam içinde yüzde 43’lük bir pay aldığı görüldü.

TV REKLAM YATIRIMLARI YÜZDE 61 ARTTI

TV reklam yatırımları, 2022’in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 oranında artarak tarih boyunca gerçekleşen en hızlı büyüme oranına ulaştı. 5 milyar 434 milyon TL olarak raporlanan televizyon yatırımları, Medya ve Reklam Sektörü yatırımlarının yüzde 42,6’sını oluşturuyor.

AÇIKHAVA VE RADYODA CİDDİ ARTIŞ

2022 ilk yarı sonuçlarına göre; pandemi etkisinin yok olmasıyla Türkiye’de en fazla büyüyen mecra, yüzde 97,6 büyüme oranıyla açıkhava oldu.

Radyolar, Ocak ayından itibaren tüm kuşaklarda yüksek performans yakaladı. 2021 ilk 6 aya göre yüzde 93,5 büyüme oranıyla 317 milyon TL yatırım raporlandı.

YAZILI BASINA YATIRIM AZALIYOR

Yazılı basındaki büyüme, ilk 6 aya göre yüzde 25 olarak gerçekleşerek 249 milyon TL’ye ulaştı. Dergi ve gazete toplamından oluşan yazılı basın, performansı ve gelişimi açısından mecralar arasında geride kalan tek mecra oldu. 2021 yılının aynı dönemine göre gazete yüzde 24 artarken dergi tarafındaki artış yüzde 26 gerçekleşti. 2022 son çeyrek ve 2023 yılında gazete tirajlarının düşme eğiliminde olacağı öngörüldü.